Calciomercato Lazio, Kurzawa la pista può diventare valida: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La finestra di calciomercato di gennaio sta aprendo i battenti. Sarri punta su un terzino sinistro e un vice Immobile. C'è bisogno di puntare sulle uscite, tutti sono a lavoro. Tra i nomi spuntati per la candidatura in difesa c'è Layvin Kurzawa terzino sinistro del Paris Saint Germain. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il vero ostacolo è l'ingaggio. Guadagna circa 5 milioni e l’unica possibilità di prenderlo a gennaio è strapparlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, ottenendo un aiutino dai francesi nel pagamento oppure sfruttando il Decreto Crescita. Su di lui non si sono abbattute ancora smentite: questo fa pensare che la pista sia valida. Non solo, la strada può essere percorribile in quanto è entrato nella scuderia di Kia Joorabchian, manager di Leiva e Felipe Anderson, con cui la Lazio è in ottimi rapporti.

CURRICULUM - Kurzawa non ha mai giocato in Ligue 1 quest'anno, solo 9 minuti il 1 agosto nella Supercoppa francese. Sarri ha bisogno di rinforzi pronti ma è disposto a fare eccezioni. Il terzino, se in forma, può blindare la fascia sinistra. A Parigi ha giocato 153 partite segnando 14 gol e fornendo 23 assist. La Lazio è a lavoro, ci pensa. Tutto sarà svelato nei prossimi giorni.