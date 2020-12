Lazio, De Bari: "Reina ormai è il portiere titolare. Domani importante solo qualificarsi"

“Contro lo Spezia due punti guadagnati. Non è stata la Lazio che ci aspettavamo anche se il risultato l’ha premiata. È arrivata la conferma che ormai il portiere titolare sia diventato Reina, ha salvato un gol con una parata straordinaria. Dimostra di essere un portiere importante. Se Inzaghi lo ha portato anche in conferenza è perché è convinto che sia lui ora il portiere titolare. Bruges? La possibilità di arrivare primi esiste anche se poi a volte capita che chi arriva primo non sempre pesca bene. Sarebbe comunque un ottimo risultato che darebbe prestigio, l’importante però è qualificarsi". Queste le parole del giornalista Gabriele De Bari intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del match di Champions League domani della Lazio contro il Bruges.

