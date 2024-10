Lazio, De Cosmi: "Baroni, il lavoro davanti a tutto e voglia di fare risultato"

La Lazio ha archiviato la pratica Empoli non senza problemi. Dopo l’iniziale vantaggio azzurro di Esposito, i biancocelesti hanno ribaltato la gara con i gol di Zaccagni e Pedro. Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto De Cosmi ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della formazione di Baroni, parlando anche del prossimo futuro in campionato. Queste le sue parole: “Baroni? Io mi soffermo sul modo di essere e di fare. Mette la parola lavoro davanti a tutto e il gruppo lo sta percependo. C’è grande voglia di fare risultato. Molto interessante quello che si sta facendo. Mister D’Aversa ha provato a giocare nell’uno contro uno e lo fa bene, ma questa Lazio è organizzata bene. Quando vuoi essere qualitativamente offensivo devi attaccare dagli esterni. La cosa in più è riempire bene l’area con i centrocampisti che corrono per tutti i 90 minuti. Miglioramenti? Far crescere tutti e avere giocatori adatti a questo tipo di gioco. Ieri Lazzari va al cross diverse volte anche discretamente bene. La Lazio è propositiva, grande atteggiamento e attributi per fare sempre la partita. La nostra forza è quella: mentale e organizzativa. Piani alti della classifica? Dipendere da noi, dal lavoro che faremo e dalla qualità che mi metteremo. Con l’Empoli molti hanno lavorato per il gruppo e questo mi fa ben sperare per il futuro. Per rimanere li bisogna dare continuità“.