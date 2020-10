Lazio, De Cosmi: "Con l'Atalanta episodi sfavorevoli. Inter? Servirà una grande prova

Roberto De Cosmi, ex allenatore dei giovanissimi della Lazio, ha detto la sua alla radio tematica ufficiale: " È stata una partita sentita e molto nervosa, l'arbitro non l'ha gestita bene. La lazio non ha mai mollato, ma bisogna guardare avanti. Gli episodi non sono girati a favore dei biancocelesti ma Inzaghi è stato intelligente a fare quei cambi per preservare i big in vista di domenica. Difesa? Credo nel lavoro del mister e dello staff. La difesa della Lazio è stata la seconda migliore del campionato scorso, qualunque avversario va incontro a difficoltà quando si gioca contro una compagine fortissima come l'Atalanta. Dopo la sosta di ottobre vedremo una squadra diversa con l'inserimento anche dei nuovi arrivati. Inter? Giocare a porte chiuse è uno svantaggio, e si affronterà una squadra che si è rinforzata con Conte che prepara in maniera maniacale le partite. Servirà la migliore Lazio possibile”.

