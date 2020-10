Lazio, De Cosmi: "Con l'Inter punto importante. Ora sarà utile la sosta"

La partita con i nerazzurri è alle spalle, la Lazio ha conquistato il pareggio lottando sul campo. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto De Cosmi: “La Lazio ha dimostrato coraggio, determinazione e voglia di non uscire sconfitta dal campo. i biancocelesti hanno reagito bene, ottenendo un punto importante contro una squadra forte, oltretutto arrivato in un momento complicato della stagione in cui anche la sfortuna si sta accanendo a livello di infortuni. Un plauso a Marco Parolo, che è subentrato con la testa giusta. La sosta ora è benedetta, serve per recuperare energie fisiche e mentali. La pausa sarà utile anche per far entrare meglio i nuovi nello spogliatoio e nei meccanismi di gioco”.

