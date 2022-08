Lazio, De Paola duro su Sarri: “Ruffiano. I tecnici toscani non sanno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Le parole di Maurizio Sarri rilasciate nella lunga intervista al Corriere dello Sport sono argomento caldo della giornata, non solo in casa Lazio. Schietto e sincero si è raccontato totalmente, consapevole di poter riscuotere complimenti e critiche. A proposito di queste, ai microfoni di TMW non lo ha risparmiato Paolo De Paola che ha commentato così le sue dichiarazioni. Queste le parole: “È il ruffianesimo questa intervista. Ha appoggiato Lotito, non ha polemizzato con Tare, anzi, ma anche altre cose ha detto. Molto spesso i tecnici toscani non sanno gestire una situazione che si evolve, sono molto ortodossi e non sono capaci di evolversi, anche Allegri. Lo si vede nel gioco della Juventus. Sono tutti ligi a una linea iniziale, quando poi c'è la possibilità di cambiare in corsa, non sanno che pesci prendere. Sarri è così. È logico che preferisce i giovani, ma deve confrontarsi anche con le personalità forti”

