Sarri e il mercato della Lazio: il futuro di Luis Alberto, Acerbi e Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Grande spazio nel corso dell'intervista a Maurizio Sarri se l'è preso il calciomercato, argomento "caldissimo" di queste settimane. Soprattutto in casa Lazio, dove alcune situazioni devono essere ancora chiarite. Come, ad esempio, il futuro di Luis Alberto. Sullo spagnolo l'allenatore ha ribadito la volontà del calciatore che, per il secondo anno di seguito, ha rivelato di voler finire la carriera in Spagna, a Siviglia. Al momento, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non è in grado di far previsioni sulla sua permanenza a calciomercato finito. Tuttavia, non manca di far complimenti al "Mago", definendolo intelligente, un gran bel giocatore con un carattere particolare.

Per quanto riguarda Francesco Acerbi, Sarri ha parlato della sua volontà di cambiar aria e dell'impegno della società nell'accontentarlo. Le sue "assenze" dunque, non vanno motivate sotto l'aspetto tecnico, bensì considerando la situazione di mercato: con il difensore sempre più deciso a lasciar la Lazio, il tecnico ha fatto altri programmi, magari decidendo di testare altri giocatori al suo posto. Infine Milinkovic. Sarri ha parlato della sua crescita, che si è palesata soprattutto nell'ultima parte del campionato quando ha sostituito la giocata "effimera", quella che privilegia l'estetica, con quella funzionale. Così ha fatto la differenza. L'allenatore ha parlato di lui come di un giocatore d'altissimo livello, con piccoli difetti e potenzialità ancora inesplorate.

