Mancini mastica ancora amaro: "Mondiali? Certe situazioni sono segnate"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora dieci giorni d'attesa, poi partirà una nuova stagione di Serie A. Un campionato anomalo poiché verrà sospeso per il Mondiale in Qatar. Torneo a cui l'Italia di Roberto Mancini non parteciperà. Il ct ha rilasciato un'intervista a Il Giornale nel corso della quale è tornato a parlare della delusione per la mancata qualificazione: "Alla fine guarderò le partite. Non sarà semplice. Più ci pensi e più capisci che certe situazioni sono segnate. Avevamo dominato il girone, dovevamo andare diretti al mondiale: altro che spareggi. Invece...". E sul prossimo campionato: "Sarà un torneo anomalo. Mai visto sospenderlo per due mesi. Non sarà semplice". Infine, il tecnico s'è espresso sul calciomercato e, in particolare, sull'approdo di alcuni giovani italiani tra le fila di importanti squadre straniere: "Spero abbiano possibilità di giocare. Così sarebbe positivo. Così si cresce. Gli italiani una volta restavano sempre qui, ora sono ancora pochi rispetto a quelli di altre nazioni".

