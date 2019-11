Lazio decisiva nel finale: quanti gol negli ultimi minuti

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. È proprio il caso della Lazio di questo inizio di stagione. Quando le gambe si fanno pesanti, quando in molti decidono di tirare il fiato, i biancocelesti puniscono. Nei minuti finali infatti, i capitolini riescono spesso a trovare la via del gol. È successo in Lazio-Genoa, con il gol del 4-0 segnato da Immobile all'80esimo. Successivamente sempre a firma dell'attaccante partenopeo con Atalanta (93esimo) e Fiorentina (89esimo). Una tradizione proseguita da Luis Alberto in Lazio-Torino (90esimo) e infine da Correa nell'ultima sfida a San Siro (83esimo). Un gol decisivo sarebbe arrivato anche a Bologna se l'argentino non avesse fallito il tiro dal dischetto nel finale. Segno di un'ottima condizione che permette alla Lazio di arrivare concentrata fino in fondo alle partite.

