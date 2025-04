Lazio, Delio Rossi: "Castellanos titolare? Il gioco non vale la candela"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi giorni dalla vittoria conquistata a Bergamo e dal match di Europa League col Bodo/Glimt, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Delio Rossi che ha commentato alcuni temi caldi in casa Lazio soffermandosi anche su alcuni singoli. "Bergamo è un buon viatico per giovedì - ha affermato l'ex allenatore - hai vinto in casa di una diretta concorrente, forse anche più forte di te, e con diversi cambi di formazione quindi c’è entusiasmo. Turnover? Per me quando Baroni non l’ha fatto è perché non vedeva alcuni pronti, non aveva garanzie".

Poi, parlando di alcuni singoli, l'ex biancoceleste ha aggiunto: "Tchaouna? È un giocatore ‘elettrico’, ha fisico, anche frequenza di passo, ma non ha grande tecnica. Per me va in difficoltà soprattutto se deve giocare spalle alla parte. Magari un domani potrebbe diventare un quinto. Mi sembra un Dele-Bashiru, va inquadrato. Noslin magari è più timido, ma ha tecnica, è più bravo tecnicamente e mi aspetto che il prossimo anno possa fare qualcosa di meglio. Stesso discorso per Isaksen, era timido ma si vedevano le sue qualità. A me Isaksen e Dele-Bashiru incuriosivano, quest’ultimo copre tanto campo e ha fisicità. Non ha tecnica sopraffina, ma ha la cilindrata".

"Castellanos titolare? Io ci penserei, visto che viene da un infortunio muscolare e si gioca su quel campo, con quelle temperature. Per me il gioco non vale dalla candela. Comunque se devi rischiare un giocatore è comunque meglio metterlo dall’inizio. Mandas - Provedel? Se gioca Mandas me lo aspetto anche nelle prossime partite. In porta, secondo me, devono esserci le gerarchie a differenza degli altri ruoli. Se il tecnico ritiene che il secondo abbia scalato le gerarchie meglio continuare con lui, altrimenti si crea confusione. È importante per i difensori avere qualcuno alle spalle di cui fidarsi e Mandas sta dando sicurezza alla squadra".

"Sulla carta il Bodo non dovrebbe impensierire, ma su quel campo hanno costruito le loro fortune. È una partita che sfugge dall’aspetto tecnico. Sicuramente non sarà una gara facile”.

