Lazio, Di Biagio: "La passione di Romagnoli può essere un'arma a doppio taglio"

Fonte: DAZN

La Lazio a Graz per dimenticare lo scivolone in Danimarca. I biancocelesti ripartono in Europa League dalla trasferta in Austria e devono farlo in maniera convincente se vogliono il primo posto nel girone. Gigi Di Biagio, negli studi di DAZN, ha presentato la sfida secondo il suo punto di vista: "La speranza è che abbiano capito cosa sia successo in Danimarca. Lo Sturm Graz sta andando bene in campionato, sono curioso di vedere come scenderà in campo la squadra di Sarri: il tecnico ha inserito molti palleggiatori. Immobile non si è ancora sbloccato in Europa? Deve rimanere tranquillo, con dei compagni così di qualità sicuramente arriveranno i palloni giusti. Deve continuare ad attaccare la profondità. Noi tutti ci auguriamo che arrivi la rete".

ROMAGNOLI - "Il suo attaccamento alla maglia può essere un'arma a doppio taglio perché se qualcosa va storto poi se la prendono con te. Roma è un ambiente particolare. Lo conosco bene, è un bravo ragazzo e si sta integrando alla perfezione negli schemi di Sarri".

MILINKOVIC - "Lui o il miglior Nedved? Non saprei chi scegliere, stiamo parlando di due giocatori di valore assoluto: due dieci. Chi escludo poi mi chiama (ride, ndr). Il serbo sono anni che dimostra le sue qualità, non penso serva il Mondiale per farlo scoprire a tutti".