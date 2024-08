Lazio, Di Canio frena: "Ottimo inizio, ma i difensori del Venezia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Buona la prima per la Lazio, che ha battuto il Venezia per 3-1. Al gol di Andersen hanno risposto Castellanos, Zaccagni e l'autogol di Altare, che ha chiuso la partita. Negli studi di SkySport l'ex attaccante biancoceleste Paolo Di Canio ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra di Baroni, soffermandosi proprio sulle reti dei padroni di casa. Ecco cosa ha detto: "Stadio bellissimo, ottima partenza per un allenatore che ha fatto tanta gavetta e che mi piace. Ma i due difensori del Venezia hanno fatto cose da dopolavoro".