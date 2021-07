Lazio, Di Carlo: “Sarri e gli altri porteranno esperienza in Serie A”

Quest’anno il calciomercato degli allenatori ha regalato grandi movimenti sulle panchine di diversi club. L’attesa non è più solo per le sfide tra squadre ma anche per quelle tra tecnici. Grandi sono le aspettative e forte è l’entusiasmo che terrà tutti gli amanti del calcio incollati alla tv. Anche Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza si dice incuriosito da questi “grandi del calcio”. È intervenuto ai microfoni di Sky Sport e, a proposito degli allenatori di Serie A, ha dichiarato: “Dico che bello! Sono tornati grandi allenatori che porteranno carisma ed esperienza, come Sarri, Spalletti o Allegri…”

