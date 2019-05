Lazio, Di Gennaro: “La finale con l'Atalanta sarà una gara diversa da quella di campionato"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Antonio Di Gennaro: campione d'Italia con il Verona nell'85, oggi l'ex calciatore è un noto opinionista televisivo. Ecco le sue parole in merito alla finale di Coppa Italia della Lazio, con anche un pensiero riguardante il calcio italiano in Europa: “Contro il Cagliari sarà dura per la Lazio non pensare alla finale. Andare in Europa è fondamentale, e l'occasione della Coppa Italia è troppo ghiotta: vincere un trofeo è importante e ti fa entrare direttamente in Europa League. Comunque c'è anche il campionato, ma la Sardegna Arena è un fortino e il Cagliari sarà sicuramente agguerrito. Per la finale recuperare Milinkovic e Radu potrebbe risultare decisivo. La Lazio dovrà studiarsi la partita di campionato contro l'Atalanta, anche se in Coppa Italia sarà una partita diversa. Giocare in casa, davanti a 60.000 persone può essere un vantaggio. I biancocelesti hanno più esperienza, anche se la squadra di Gasperini gioca con grande spensieratezza. Anche se non dovessero vincere potrebbero arrivare in Champions League, non puntano tutto sulla coppa. L'Atalanta è cresciuta anno dopo anno, ora ha un organico forte con tanti nazionali. Hanno come primo obiettivo ogni anno quello di restare in Serie A, forse è anche questo il loro segreto”.

SUL CALCIO ITALIANO: “Le due finaliste di Champions League sono arrivate lì con merito, ma entrambe stavano uscendo ai gironi contro Inter e Napoli. Il calcio inglese è cresciuto tantissimo in questi anni anche per merito degli allenatori europei, tra cui gli italiani, che hanno dato tattica ed equilibrio alle squadre. Quindi le inglesi e le spagnole hanno qualcosa in più delle italiane, ma non siamo alla deriva. Va cambiata la mentalità e piano piano ci stiamo arrivando, noi italiani non siamo comunque così scarsi. Forse siamo troppo esasperati dalla tattica, in Inghilterra e in Spagna anche se perdi l'importante è giocare bene: qui da noi ancora no, la nazionale di Mancini però sta proponendo il bel gioco e andando verso quel senso”.

