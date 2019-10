Lazio, Di Marzio incensa Immobile: "Unico in Italia. E in area non sbaglia mai..."

Parole al miele quelle di Gianni Di Marzio per Ciro Immobile. Il dirigente sportivo ha parlato dei centravanti della Serie A ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi in particolar modo sull'attaccante della Lazio: "Immobile è l'unico centravanti in Italia che attacca la profondità. E poi in area di rigore non perdona mai. Piatek? Vede la porta sempre più piccola e si innervosisce. L'avrei mandato subito in tribuna per poi recuperarlo".

