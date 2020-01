Lazio, Di Marzio: "Inzaghi eccezionale, Roma ti assilla con le radio e la passione"

Si dice sempre che gli allenatori abbiano una data di scadenza. Fanno eccezione i grandi, in un calcio diverso, come Sir Alex Ferguson o Arsene Wenger. Un'anomalia nel mondo calcistico di oggi, alla quale anche Inzaghi vorrebbe ambire. Innamorato della Lazio da 20 anni, allenatore dei biancocelesti da quasi 4. Ne ha parlato Gianni di Marzio, ex allenatore e padre di Gianluca - giornalista Sky Sport -, ai microfoni di TMW Radio: "Inzaghi è un predestinato. Ha lavorato anche nelle giovanili della Lazio, avendo la fortuna di trovarsi nel suo ambiente, a Roma, una piazza che ti assilla con le radio e con la passione viscerale. Conte e Sarri hanno più esperienza, Inzaghi è la novità. Si è riconfermato con la stessa squadra, sta facendo cose eccezionali. Mi piace molto il calcio che esprime la Lazio, come mi è piaciuto Sarri al Napoli"

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - CREMONESE

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO VECINO IN PRESTITO

TORNA ALLA HOMEPAGE