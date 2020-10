Lazio, Di Marzio: “Lotito doveva fare di più sul mercato, la squadra si riprenderà presto”

Partenza con il freno a mano tirato per la Lazio che nelle prima quattro giornate di Serie A ha totalizzato solo 4 punti perdendo sonoramente contro Atalanta e Sampdoria. L'ex allenatore Gianni Di Marzio ha analizzato il periodo no dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio: "Potevano fare qualcosa in più sul mercato, Lotito doveva garantire qualcosa in più ad Inzaghi. C'erano assenze con la Samp, ma non deve essere un'attenuante. Immobile è insostituibile, ma ha anche Luis Alberto e Milinkovic irriconoscibili. Io credo però che possa riprendersi presto".

