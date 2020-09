Lazio, Diaconale su Acerbi: "Si troverà una soluzione, il clima è sereno"

Dopo lo sfogo di ieri sera di Francesco Acerbi in merito al suo rinnovo, oggi Arturo Diaconale è intervenuto per smorzare la situazione. Il portavoce della Lazio si è così espresso ai microfoni di 'Non è la Radio': “Ho letto lo sfogo ma credo che alla fine si troverà una soluzione. Il clima della squadra, i rapporti tra i giocatori, tra tutti, è molto stretto. La Lazio è in condizioni per poter diventare predominante nel calcio nazionale, non parte da zero. Abbiamo perso l’occasione di giocarci lo scudetto per l’interruzione da Coronavirus, non si vede perché non dovremmo riprovarci”.

