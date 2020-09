Italia, Mancini: "Acerbi e Chiellini sapevano di giocare una partita a testa"

A pochi minuti dall’inizio del match contro l’Olanda, Roberto Mancini ha presentato la gara ai microfoni di Rai Sport ritornando anche sul pareggio con la Bosnia. Il ct della Nazionale ha effettuato ben 7 cambi di formazione rispetto a venerdì scorso, tra cui Immobile al posto di Belotti e Chiellini al posto di Acerbi. Queste le sue parole anche in merito al ballottaggio difensivo.

SQUADRA - "Jorginho a centrocampo è fondamentale per noi, così come Verratti e gli altri giocatori con quella tecnica. Penso che Chiellini sia pronto: lui e Acerbi sapevano che avrebbero giocato una partita a testa".

OLANDA - "Hanno iniziato a ricostruire la squadra come noi due anni fa. L'Olanda riesce a sfornare molti talenti, nonostante sia una nazione piccola. Sarà un test diverso dagli altri, ma tutte le partite sono difficili. Per noi è importante restare nelle prime dieci posizioni del ranking da qui a novembre, e non credo avremo molti problemi in questo senso".

LAZIO, LE POSSIBILI RAGIONI DELLO SFOGO DI ACERBI

LAZIO, ECCO MURIQI: DALL'INFANZIA ALLO SBARCO A ROMA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO