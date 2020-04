Lazio, diatriba in Romania: Gheorghe e Raducioiu litigano per Hagi

Uno dei nomi che più frequentemente viene accostato alla Lazio in questo periodo, è quello di Ianis Hagi. La società biancoceleste sta valutando se affondare il colpo per il gioiello romeno, che oggi milita nei Rangers. In Romania, intanto, è andata in scena una diatriba per il suo possibile trasferimento in Italia. L'ex calciatore Raducioiu aveva così dichiarato nei giorni scorsi: "Parliamo di un giocatore poco costante, non penso sia pronto per un'esperienza da protagonista alla Lazio". Questo messaggio non è passato inosservato, soprattutto al signor Gheorghe Hagi. Proprio Raducioiu ha raccontato la vicenda ai microfoni di Gsp: "Ho provato a chiamarlo a Pasqua ma non mi ha risposto. Gli ho lasciato un messaggio vocale, che lui ha ascoltato, ma non ho ricevuto risposta. Credo sia arrabbiato con me, non vedo l'ora di chiarire questa storia con lui, il nostro rapporto ora si è deteriorato. Posso però dire una cosa, non ho mai sentito Paolo Maldini o Zidane fare pressione sui propri figli. Meglio aspettare che un giocatore cresca, penso che Gheorghe stia facendo troppa pressione su Hagi. Ho cercato di essere realistico e imparziale, rimango un grande fan di Ianis, ma continuerò a ripetere che non è pronto per il campionato italiano".