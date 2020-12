Lazio, difesa ancora in emergenza: il punto in vista del Genoa

Il 2020 è ormai agli sgoccioli e anche negli ultimi giorni è stato poco clemente per quanto riguarda gli infortuni. A poco più di 72 ore da Genoa - Lazio, Inzaghi si ritrova di nuovo in emergenza in difesa. Luiz Felipe non si è mai allenato in gruppo dalla ripresa di martedì ed è in forte dubbio per domenica. Continuano i problemi alla caviglia infortunata a settembre, che non gli consentono di trovare continuità. Acerbi invece ha svolto in gruppo tutti gli allenamenti, ma ancora non è al massimo: ha saltato Benevento, Napoli e Milan e più di qualche riflessione è d'obbligo considerando il calendario. Dopo il Genoa i biancocelesti avranno in rapida successione Fiorentina, Parma e poi il derby. Al momento completamente a disposizione sono Patric, Hoedt e Radu.

CENTROCAMPO - Un altro interrogativo riguarda Leiva. Le condizioni del brasiliano sono molto simili a quelle di Acerbi. Si allena in gruppo da martedì, ma Inzaghi potrebbe non rischiarlo a Genova e preservarlo in vista degli impegni successivi. In questo caso dal 1' partirebbe Escalante con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi fianchi. Sugli esterni scelte obbligate: Lazzari a destra, Marusic a sinistra, Fares proverà a farcela per il derby del 15 gennaio.

MURIQI E CAICEDO - In attacco ballottaggio Muriqi - Caicedo per una maglia al fianco di Immobile. Dopo Milano il kosovaro sembra in vantaggio, anche se come riporta la rassegna di Radiosei tra Inzaghi e Caicedo nelle prossime ore potrebbe esserci un colloquio per chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso. Fino alla fine l'ecuadoriano porebbe ribaltare le gerarchie.

LAZIO, IL REPORT DA FORMELLO: CONFERME DA ACERBI E LEIVA

LAZIO, NESSUNA LITE TRA CAICEDO E INZAGHI: RAPPORTO SALDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB