Lazio, dott. Capua: "Ottimo lavoro, ma piedi per terra per arrivare in fondo"

La Lazio ha infilato 4 vittorie consecutive in campionato. 12 punti conquistati contro Fiorentina, Torino, Milan e Lecce: prestazioni e risultati che hanno permesso a Lulic e compagni di raggiungere il terzo posto in classifica, in coabitazione col sorprendente Cagliari. Al rientro dalla sosta bisognerà continuare su questa scia per raggiungere gli obiettivi dichiarati ad inizio stagione: è di questa opinione il dott. Capua che, ai microfoni di Non è la Radio, ha commentato così la stagione biancoceleste: "Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi. Bisogna mantenere i piedi per terra, ci sono scontri importanti. Ci sarà lo scontro con la Juventus e il Cagliari. La Lazio dovrà riuscire a fare bene anche in queste gare se vuole arrivare dove si é prefissata".

