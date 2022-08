Lazio, dott. Rodia: "Ecco come sta Pedro" E su Zaccagni...

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida tra Lazio e Bologna, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il Dott. Rodia per fare luce sulle condizioni della squadra dopo questa prima giornata, dando anche aggiornamenti in merito alle condizioni di Pedro. Queste le sue parole: "Pedro? Diciamo che lui nei primi minuti con il Valladolid ha subito un trauma distorsivo importante, sono escluse fratture e lesioni ai legamenti. Ha un trauma importante, ma procede tutto nel migliore dei modi e speriamo in un rientro a breve"

SQUADRA - "La squadra viene da carichi di lavoro importanti e il clima non è favorevole ,perchè anche se abbiamo giocato alle 18:30 fa comunque caldo, eravamo allarmati per questo però poi ha girato bene"

ZACCAGNI - "Ha ricevuto una botta al costato, non solo lui ma anche altri hanno avuto traumi contusivi ma niente di importante"

