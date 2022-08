Lazio - Bologna, all'Olimpico c'è l'assessore Onorato. E al gol di Immobile... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, in inferiorità numerica per una larga fetta della partita e in svantaggio contro il Bologna dopo il gol siglato da Arnautovic, riesce a ribaltare il risultato e a chiudere sul 2-1. Inizia bene il campionato di Serie A per la squadra di Sarri che, davanti ai propri tifosi, conquista i primi tre punti della stagione. Al gol di Immobile, quello del vantaggio biancoceleste, l'Olimpico è praticamente esploso. E tra i tifosi ce n'era uno d'eccezione. Si tratta di Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport. Quest'ultimo si è immediatamente alzato e, in compagnia della figlia, ha esultato per l'ennesimo gol di bomber Ciro.

