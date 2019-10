Lazio, dove sono i nuovi acquisti? Ecco la statistica sui minuti giocati

LAZIO E I NUOVI ACQUISTI - Inzaghi li aspetta, e anche i tifosi. Dove sono i nuovi acquisti della Lazio? Una statistica riportata da Sky Sport denuncia il poco utilizzo da parte di Inzaghi dei colpi estivi Lazzari, Vavro, Jony e Adekanye. L’esterno ex Spal è quello che più si è imposto, pochi frangenti di gioco per gli altri invece: in totale sono 517 i minuti complessivi sommati dai quattro. Un bottino piuttosto esiguo se confrontato alle altre big: l’Inter guida con 1989’, dietro la Juve con 1764’ e il Napoli di Ancelotti con 1652’ chiude il podio.

