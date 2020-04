Lazio, due ex giocatori compiono gli anni: gli auguri della società

Nati il 16 aprile. Sia Paolo Negro che Mourad Meghni. Il primo compie oggi 48 anni, il secondo 36. Accomunati, oltre che dalla data di nascita, dall'esperienza alla Lazio. Sicuramente più intensa per Negro, meno fortunata (a livello individuale) per Meghni. Ma entrambi hanno vinto gli unici trofei per club della loro carriera a Roma, che rappresenta sicuramente il passaggio più significativo e importante della loro vita calcistica. La società biancoceleste, attraverso i social, ne ricorda le gesta e gli augura un felice compleanno.