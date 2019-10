Lazio, due leggende Reds al Celtic Park: Leiva incontra Dalglish

Il Celtic Park, nonostante la sconfitta della Lazio, ha regalato tante emozioni quest'oggi. Non solo per i tifosi ma anche per i giocatori in campo. Grande gioia anche per Lucas Leiva, che al termine della sfida ha avuto l'occasione di incontrare Kenny Dalglish, leggenda del Liverpool oltre che del Celtic. Dalglish per un breve periodo è stato anche l'allenatore di Leiva proprio in Inghilterra, nella stagione 2011/2012, quando i Reds vinsero la Coppa di Lega inglese. L'incontro è stato immortalato in una foto pubblicata sui canali social della Lazio.

