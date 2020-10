Lazio, Durmisi resta alla base: è in cerca di un club per gennaio

Sembrava essere a un passo dal ritorno in Spagna, stavolta al Cadice. Non è stato possibile però chiudere in tempo per Riza Durmisi, che dovrà aspettare fino a gennaio per trovare una nuova sistemazione. Il motivo? Stando a quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sarebbe legato a motivi di Fair Play Finanziario del club andaluso. Nemmeno la partecipazione della Lazio allo stipendio ha cambiato le carte in tavola. Durmisi si allenerà con i fuori rosa a Formello. Ci saranno anche Di Gennaro, Kiyine e Bastos, quest'ultimo fermo per infortunio e ancora sul mercato, in attesa di qualche offerta dal Qatar o da altri paesi in cui il mercato è ancora aperto. In caso contrario, visto il contratto in scadenza, l'angolano sarà libero di firmare un nuovo accordo per la prossima stagione con un altro club a partire dal 1 febbraio 2021.

