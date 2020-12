Lazio, Dzemaili: "Rosa migliorata rispetto allo scorso anno"

Prestazione importante e a tratti esaltante quella di ieri della Lazio. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca per il risultato ma che lascia ben sperare in vista del match di martedì contro il Bruges. L'ex calciatore Blerim Dzemaili ha parlato dell'attacco della squadra di mister Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "Rosa migliorata rispetto all'anno scorso. Ha tre attaccanti veri, che possono giocare tutti titolari".

Borussia Dortmund-Lazio e i folli dubbi sul rigore: su Milinkovic è fallo netto

Costacurta: “Immobile sta facendo benissimo, può essere la carta vincente di Mancini...”

TORNA ALLA HOME PAGE