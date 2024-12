Lazio, è a Lecce la festa? Il post sulle note di un successo sanremese - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sbanca il Via del Mare di Lecce dopo ben tredici anni: era il 10 dicembre 2011, in panchina c'era Reja e i tre punti arrivarono dopo una doppietta di Klose e la rete di Cana. Ieri, 21 dicembre 2024, i biancocelesti tornano a vincere, sfatano il tabù e portano a casa tre punti fondamentali per la classifica e il morale, specialmente dopo la batosta contro l'Inter.

Il buongiorno, quindi, è tra i più dolci della stagione e la società ha deciso di darlo sui social attraverso un breve reel che ripercorre le reti e la gioia di ieri sulle note di "Dove si balla" di Dargen D'Amico. Di seguito il video: