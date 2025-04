Lazio, è Guendomania! Corsa, assist e carattere: il francese è l’idolo del popolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notte dell'Olimpico rimarrà impressa nelle mente dei tifosi biancocelesti per tanto, tantissimo tempo. L'amarezza di veder scivolare via la semifinale di Europa League dopo l'impresa di rimontare i due gol di svantaggio dell'andata contro il Bodo/Glimt è tanta e il ko è duro da mandare giù.

Lo sa bene anche Mattéo Guendouzi che alla fine del match è tornato furioso negli spogliatoi. Nessuno può biasimarlo, del resto: in 120 minuti di gara il francese ha dimostrato di avere carattere da vendere, ha dimostrato di avere tenacia, di essere un leader. Guendo ha fatto forse la sua prestazione più importante con la maglia della Lazio: ha corso in ogni zona del campo per 120 minuti, ha fornito l'assist del 3-0, che valeva la qualificazione, a Dia, è stato il primo a consolare Nuno Tavares, uscito in lacrime per l'ennesimo infortunio della stagione. Non solo, si è preso la responsabilità di andare a calciare un rigore pesantissimo e lo ha segnato in modo impeccabile mettendoci la giusta cattiveria.

Così in una giornata durissima per i tifosi della Lazio Guendo si prende la scena e i meritati complimenti: "Giocatore con due pa**e giganti", "Unico", "Meritava molto di più. Che prestazione, che giocatore!", e ancora: "Ripartire dalla mentalità di Guendouzi, onnipresente, trascinatore...", "11 Guendouzi", questi solo alcuni dei commenti apparsi sui social che confermano come la prestazione del francese sia stata totale.