Lazio e il vuoto in lista: zero calciatori del vivaio in A e in Europa

Un primato che non avremmo mai voluto avere e raccontare. La Lazio ha ceduto Danilo Cataldi alla Fiorentina e rischia di iniziare la stagione con i quattro slot dedicati al vivaio del club assurdamente vuoti. Il regista ha colmato il vuoto in questi anni in compagnia di Keita, Murgia e Strakosha, solo per citare i più recenti. La cessione dell'ormai ex 32 biancoceleste invece al momento non permette alla Lazio di inserire calciatori cresciuti nel proprio vivaio sia nella lista per l'Europa League sia in quella per la Serie A. Furlanetto, infatti, è l'unico che ha i requisiti ma non andrà ad occupare gli slot visto che in Italia può far parte degli Under, mentre in Europa della Lista B riservata appunto ai più giovani. Ricordiamo che per le competizioni internazionali bastano 24 mesi di permanenza nel club tra i 15 e 21 anni, mentre in Italia ne servono 36 o tre stagioni sportive a patto che il calciatore sia di proprietà dalla 1a alla 38esima giornata delle tre annate. Insomma a meno che nel rush finale del calciomercato la Lazio non torni su Folorunsho o Faraoni, il club biancoceleste rischia di poter contare su ben 4 calciatori in meno in entrambe le competizioni. Un punto su cui riflettere visto che, visti i tanti tesserati, la Lazio sarà costretta a tagliare una pedina in campionato e due a livello europeo a cui sommare gli esuberi Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson. Un punto su cui riflettere e che fa crescere i rimpianti.