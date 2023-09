Lazio, è l'ora del Taty: Castellonos pronto a partire dal 1' nelle prossime sfide

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il ruolo del centravanti non è mai semplice, soprattutto se arrivi alla Lazio e hai davanti Ciro Immobile. Per Valentin Castellanos soprannominato "El Taty" l'inserimento in biancoceleste sta avvenendo in maniera lenta e graduale. Per ora ha collezionato qualche spezzone per un totale di 52' giocati. L'auspicio è quello di poter incrementare il bottino ed essere sempre più utile alla causa. Sarri nel post partita di Lazio-Torino ha sottolineato di non contemplare il doppi centravanti, ragion per cui l'ex Girona giocherà nel momento in cui il tecnico biancoceleste deciderà di far rifiatare Immobile. Visti i tanti impegni ravvicinati le occasioni non mancano. Difficile pensare che possa giocare dal 1' sabato a Milano, ma magari già a Glasgow contro il Celtic in Champions League potrebbe essere il suo turno. La Lazio mai come adesso ha bisogno anche dei suoi gol per rimpolpare uno score offensivo finora non propriamente esaltante. Il Taty c'è e vuole guadagnarsi definitivamente la fiducia del mister e dei compagni.