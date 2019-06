Lazio e Marathonbet, Play on the pitch: ecco i vincitori del torneo

LAZIO - Play on the pitch, il torneo di calcio organizzato da Marathonbet, ha visto trionfare la squadra guidata da Stefano Fiore. La partita è stata disputata lo scorso giovedì all'Olimpico, dove i partecipanti - tifosi e clienti del main sponsor biancoceleste - sono stati suddivisi in tre squadre affidate a Fiore, Nando Orsi e Massimo Piscedda. I giocatori hanno avuto la possibilità di calarsi nei panni dei loro beniamini e, come Immobile e Milinkovic, hanno calpestato il manto verde dello stadio. Dalle panchine le tre ex glorie della Lazio li hanno consigliati e guidati in un'esperienza che rimarrà sicuramente indimenticabile. Al termine della gara tutti i giocatori hanno potuto ammirare e toccare con mano il trofeo conquistato da Inzaghi e dai suoi ragazzi, la Coppa Italia.

