Lazio, è scomparso l'ex biancoceleste Carrus: il cordoglio della società

Nella giornata di ieri, 18 agosto 2019, è venuto a mancare Franco Carrus. Nato nel 1938 a Roma, Carrus è stato terzo portiere della Lazio nella stagione 1962/63, prima di girare l'Italia in prestito nelle stagioni successive. La società ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia per la scomparsa dell'ex tesserato biancoceleste, ecco il comunicato: "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore biancoceleste Franco Carrus e si uniscono al dolore della famiglia".

