Lazio, è scomparso Sergio Vatta: fu dirigente del settore giovanile

Lutto nel mondo dello sport e in quello biancoceleste. Sergio Vatta è scomparso oggi all'età di 83 anni. In passato dal 1998 fu assunto dall'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti con il ruolo di dirigente del Settore Giovanile che condusse fino al 2001 vincendo uno Scudetto Primavera nel 2001.

Anche la Figc ha voluto ricordarlo con queste parole: "Il calcio italiano perde un altro straordinario protagonista, di Vatta ricorderemo la sua grande passione per questo sport e l'attenzione che ha riservato al mondo giovanile. Senza di lui, l'Italia calcistica sarebbe stata più povera di campioni". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina e tutto il calcio italiano piangono la scomparsa di Sergio Vatta. Responsabile del settore giovanile del Torino tra gli anni '80 e '90 e allenatore della prima squadra granata nel 1989, è stato scopritore di tantissimi talenti, ha fatto esordire più di 60 ragazzi in Serie A, lanciando giocatori come Christian Vieri, Dino Baggio, Diego Fuser e Gianluigi Lentini. Nel 1991 è entrato in Federcalcio come allenatore e responsabile delle Nazionali Under 16 e Under 17 per poi diventare nella stagione 1997/98 Commissario Tecnico della Nazionale Femminile. Da Ct ha portato le Azzurre alla fase finale del Mondiale statunitense e ha dato un prezioso contributo alla crescita del movimento".

