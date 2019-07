Lazio, ecco il "benvenuto" di Luis Alberto per Adekanye - VIDEO

C'è chi, il proprio benvenuto a un nuovo compagno di squadra, ci tiene a darlo con goliardia. Tra questi, deve esserci anche Luis Alberto. Lo spagnolo ha deciso di accogliere il neoarrivato Bobby Adekanye facendogli subito percepire il clima frizzante dello spogliatoio. Come? Ovviamente organizzando uno scherzo all'ex Liverpool. Al termine della premiazione in Campidoglio, la squadra è tornata a Formello per l'allenamento. Adekanye si fa cogliere dalla classica pennichella da sedile del passeggero di automobile. Un'occasione troppo ghiotta per Luis Alberto & co, che orchestra l'operazione per svegliare con un urlaccio il povero malcapitato. Tutto, ovviamente, ripreso con i telefonini: l'espressione di terrore di Adekanye viene interrotta solo dopo qualche secondo, quando scoppia a ridere. "Bienvenido!", gli dice Luis Alberto. Di sicuro, il classe '99 se non se lo scorderà.

