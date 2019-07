Lazio, ecco Vavro con la nuova maglia. E lo slovacco sceglie il numero...

CALCIOMERCATO LAZIO - Denis Vavro è ufficialmente da ieri un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore arriva dal Copenaghen ed è pronto a mettersi al servizio di mister Inzaghi. Il classe 1996 ha firmato un contratto di cinque anni con il club capitolino ed è il primo slovacco della squadra con l'aquila sul petto. Il calciatore ha posato in queste ore per la prima volta con la sua nuova divisa. Sui social della società si è detto felicissimo di questa esperienza e non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura. Su Instagram la Lazio ha postato la foto del difensore sorridente in biancoceleste accompagnata dalla frase: "Denis sta bene con la nuova divisa".

QUESTIONE NUMERO - Vavro dovrà decidere anche che numero indossare per la prossima stagione. Con il Copenaghen e la Slovacchia il centrale ha sempre scelto il 17 o il 19. Entrambi i numeri, però, alla Lazio sono occupati da due senatori come Ciro Immobile e Senad Lulic. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore potrebbe optare per una via di mezzo e prendersi la 18. La maglia è stata lasciata libera nella scorsa stagione da Luis Alberto, che l'aveva indossata nella prima annata sulle rive del Tevere. Lo spagnolo ha preferito prendersi il numero 10 e attualmente il diciotto è libero e potrebbe fare al caso di Vavro.

CALCIOMERCATO LAZIO, LUNEDì LE VISITE MEDICHE DI LAZZARI

FOCUS, TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SU VAVRO

