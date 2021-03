Lazio eliminata, Paulo Sergio esulta: "Un giorno di festa" - FOTO

La Lazio esce sconfitta nel doppio confronto contro il Bayern Monaco, la squadra più forte del mondo in questo momento. I biancocelesti, dopo un girone da imbattuti, non vanno oltre gli ottavi di finale ma salutano la competizione con una prova di carattere all'Allianz Arena. Tanta delusione nell'ambiente ma anche tanta consapevolezza di aver fatto un ottimo percorso che sarà utile per il futuro. C'è chi invece è stato molto contento per l'eliminazione della Lazio. Talmente felice da dedicargli varie storie su Instagram e anche un post. Si tratta dell'ex Roma Paulo Sergio che ha militato anche tra le fila dei bavaresi dal 1999 al 2002. L'attaccante brasiliano ha scherzato e gioito dopo i gol di Lewandowski e Choupo Moting ringraziando il club tedesco per la vittoria sulla Lazio con un: "Grazie ragazzi". Non contento del singolo sfottò, Paulo Sergio ha pubblicato una foto del suo periodo in giallorosso aggiungendo la descrizione: "Oggi è il giorno di festa #danke #Bayern".