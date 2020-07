Lazio, emergenza diffidati: sei giocatori rischiano di saltare il Napoli

La terza partita della 37esima giornata di Serie A è la sfida tra Lazio e Brescia. All’Olimpico arrivano le rondinelle già retrocesse che non hanno molto da dire a questo campionato. Inzaghi ritrova Lazzari che ha scontato la squalifica a Verona. La Lazio ha 6 calciatori in diffida che, in caso di cartellino giallo mercoledì, salterebbero l’ultima di campionato in trasferta a Napoli. Si tratta di Parolo, Bastos, Acerbi, Cataldi, Jony e Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano non ci sarà perché infortunato.

