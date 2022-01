Lazio - Empoli si gioca o no? La decisione della Lega Serie A

La quarta ondata di covid ha colpito l'Italia con numeri importanti fatti registrare negli ultimi giorni. Il calcio non ha fatto eccezioni con tanti calciatori positivi e alcune squadre bloccate dalle Asl. In serata si è tenuto un consiglio straordinario di Lega che ha deciso che il calcio non si fermerà. Non solo, sarà approvato anche un nuovo protocollo in cui i club saranno chiamati a ricorrere ai Primavera pur di non fermare le partite. Domani saranno rinviati solo quattro match, ma gli altri si giocheranno. Lazio - Empoli, in programma alle 14:30 allo stadio Olimpico, si disputerà regolarmente a meno di decisioni dell'ultim'ora.