Serie A, 20° giornata: ecco le gare che non verranno disputate

Il continuo aumento dei casi di Covid tra i club di Serie A ha costretto le Asl a imporre uno stop forzato ad alcune squadre. Sono quattro i club che domani non scenderanno in campo perchè fermati dalle Asl, saltando dunque la prima giornata del girone di ritorno: Salernitana, Torino, Udinese e Bologna. Conseguentemente questi saranno i match che non verranno disputati:

Bologna – Inter, 12:30

Atalanta – Torino, 16:30

Salernitana – Venezia, 18:30

Fiorentina – Udinese, 20:45

