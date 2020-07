Lazio, Eriksson stravede per Immobile: "Averlo è come vincere lo scudetto"

L'ex tecnico della seconda Lazio scudettata Sven Goran Eriksson è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Prima del Covid sembrava la Lazio la più in forma e che potesse vincere. Dopo la pandemia, la Lazio non è andata come prima, purtroppo. E' un campionato strano, però ci sono tre partite da fare e la Juve con sei punti di vantaggio andrà a vincere. Questo stop per il Coronavirus è stato difficile per tante squadre. Difficile allenarsi e tenere la concentrazione. La Lazio ha perso qualcosa e anche la Juve. Ci sono risultati molto strani. Il giocatore che mi ha colpito di più? Immobile, è impressionante. Avere un giocatore così è come vincere uno Scudetto".

I GIOCATORI DEL PASSATO - "Se tu hai grandi giocatori, come quando li avevo alla Lazio, si deve cercare di farli esprimere al meglio. Non puoi imbrigliare Veron in uno schema, così come Mancini. Devi ottenere il massimo con quei giocatori e le loro caratteristiche. Alcuni giocatori li puoi incasellare in certi schemi, altri no. Quando avevo Simeone, Mancini, Veron, io pensavo che sarebbero diventati grandi allenatori. Solo Veron non lo è diventato. Inzaghi non pensavo, ma era molto giovane quando l'ho avuto. E sta facendo grandi cose alla Lazio. E un altro che non pensavo potesse essere un tecnico è Sergio Conceicao, sta facendo grandi cose. Diventerà un grande allenatore. Il mercato dopo lo scudetto? Parlammo di Batistuta ma lì il presidente, per l'unica volta, mi disse di no, perché aveva già una certa età, era all'ultimo vero contratto e valeva tanti soldi. Ma abbiamo preso Salas e Crespo...".