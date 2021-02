Lazio, Escalante esulta per il bottino pieno: "Altri tre punti importanti" - FOTO

È trascorsa già qualche ora dalla vittoria contro la Sampdoria, ma in casa Lazio si continua a festeggiare. E dopo i messaggi di Leiva, Milinkovic e Luis Alberto, sono arrivate le parole social di Gonzalo Escalante, entrato a gara in corso per sostituire il regista brasiliano. L'argentino ha condiviso qualche scatto del match, per poi aggiungere: "3 punti importanti a casa".

Lazio, Milinkovic contento a metà: "Manca il +3 al fantacalcio" - FOTO

Lazio, Luis Alberto diventa Spiderman per qualche ora: "Ogni promessa è debito" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE