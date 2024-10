Lazio, Fabiani: "Gli arbitri al VAR vanno sospesi! Mi aspetto che Rocchi..."

La Lazio perde contro la Juve, lo fa uscendo a testa alta dal campo e con la consapevolezza di chia ha dato tutto per assicurarsi un pareggio che avrebbe avuto del miracolo. Eppure, la prestazione non è bastata e l'autogol di Gila è una beffa troppo grande per una squadra che si conferma sulla strada giusta e con voglia di far bene. Dopo il triplice fischio non mancano, però, le polemiche ed è inevitabile il contrario. Il pugno di Douglas Luiz ai danni di Patric è sotto gli occhi di tutti, eccezion fatta di un VAR che lascia correre scatenando non pochi dubbi nella testa del direttore sportivo Angelo Fabiani - e non solo - che, intervenendo ai microfoni di Sky Sport, ha chiesto la sospensione degli arbitri in sala VAR:

"Rocchi deve intervenire. La Juve non ha bisogno di questi episodi di vincere la gara. C'è anche un piede a martello su Rovella, c'è una serie di episodi. Se io sbaglio una campagna acquisti il mio presidente mi caccia via, questi signori che soventemente stanno al VAR e decidono, vanno fermati, evidentemente non sono all'altezza del mestiere. Così come chiamano Sacchi per fare vedere il contatto di Romagnoli, dovrebbero chiamare l'arbitro per la condotta violenta di Douglas. I signori al Var si prendessero due mesi".