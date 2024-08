Lazio, Fabiani torna su Sardo: "Avrebbe avuto spazio, invece ha deciso..."

È tornato a parlare il direttore sporitvo della Lazio Angelo Fabiani. Ai microfoni di Radio Radio il ds biancoceleste si è espresso su diversi temi, tra cui anche l'addio di un giovane promettente come Jacopo Sardo, finito in Germania al Saarbrücken. Queste le sue parole: "Noi avevamo nel nostro settore giovanile un 2008 e un 2005, ma per una normativa aberrante che gli consente di tesserarsi con squadre di terza serie e di ottenere un parametro minimo, prendono e vanno via. Poi veniamo sbeffeggiati da qualcuno che ci dice che ce li siamo fatti scappare, ma non è che noi ce li facciamo scappare. Le istituzioni che promuovono delle norme dovrebbero prendere la sana abitudine di convocare anche persone che stanno da tempo nel calcio, fare una tavola rotonda e per capire la complessità del sistema. Non posso comprendere come la Fifa possa svincolarsi, andare all'estero e tornare in Italia in un'altra società. Perché quindi la Lazio non lancia giovani? E' difficile".

"Un Sardo quest'anno avrebbe avuto l'opportunità di avvicinarsi alla prima squadra, magari fare anche l'esordio e ha preferito cambiare aria. Il calcio oggi è diventato complicato, prima due società si mettevano d'accordo, oggi intorno a un calciatore ce ne sono cinque tra procuratori, mediatori, famiglia... oggi è diventato davvero complicato operare, a meno che non si sotto sta a una regola assurda. Quando viene un agente e chiede 2 milioni di commissioni e una percentuale sull'ingaggio del giocatore è inaccettabile. Bisogna mettere una regola. Ci sono società saltate in aria per pagare le commissioni".