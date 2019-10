Lazio, Farris: "Continuità e risultati, ora ci siamo. Che partita col Toro"

La Lazio mette alle spalle Fiorentina e Torino. Sei punti per tornare a sognare un posto in Champions, i biancocelesti si sono rilanciati ritrovando la giusta alchimia. A parlarne il vice di Inzaghi Massimiliano Farris, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “È il momento che stavamo cercando, caratterizzato da continuità di gioco e di risultati. Dopo Glasgow abbiamo vinto subito a Firenze imponendoci sia dal punto di vista fisico sia tattico, la stessa cosa è accaduta nel confronto contro i granata. La squadra di Mazzarri costringe gli avversari a lanciare perché i loro difensori sono molto forti, noi invece siamo riusciti a costruire bene con Acerbi, Radu e soprattutto Patric che è l’elemento più tecnico del nostro pacchetto arretrato. Siamo riusciti a far saltare completamente il piano partita della squadra torinese”.

