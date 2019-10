Lazio, Farris torna sull'Inter: "Vi spiego le scelte d'Inzaghi"

Leiva, Immobile, Lulic in panchina. Al loro posto, Parolo, Caicedo e Jony: queste le scelte di Simone Inzaghi davanti all'Inter di Conte. A proposito, Massimiliano Farris è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Contro l’Inter volevamo capire a che punto fossero i nuovi innesti, in questa fase stiamo giocando molte partite. Jony era stato schierato nell’undici iniziale in un palcoscenico importante, Leiva non aveva recuperato al meglio e quindi al suo posto era stato inserito Parolo. Inizialmente abbiamo puntato sulla fisicità di Caicedo con Correa”.

