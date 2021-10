Lazio, Fascetti: "Per vedere il gioco di Sarri è ancora presto..."

Manca poco e poi chiuso il capitolo Nazionale le squadre di Serie A torneranno in campo per riprendere il campionato. Sul tema Lazio è intervenuto l'ex allenatore biancoceleste Eugenio Fascetti, che ai microfoni di Station Radio ha detto la sua sulla squadra di Sarri: "Per vedere il suo gioco alla Lazio è ancora presto, anche a Napoli accadde lo stesso. Poi mi viene da fare una domanda: Maurizio ha i calciatori adatti alla sua idea? Per me, ha una linea difensiva troppo lenta per concretizzare il ‘Sarrismo’".

