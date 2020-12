Lazio, Felipe Anderson cuore d'oro: il brasiliano sostiene la So.Spe di Suor Paola - VIDEO

Il cuore d'oro di Felipe Anderson. Il brasiliano, ora al Porto, ha voluto sostenere la So.Spe di Suor Paola che, ancor di più in un momento di forte difficoltà legata al Covid-19, è impegnata in prima linea per garantire un aiuto ai più bisognosi. (QUI PER SAPERE COME SOSTENERE LA SO.SPE) Il brasiliano ha donato all'associazione numerosi pacchi alimentari, e per il bel gesto l'ex biancoceleste è stato prontamente ringraziato dalla fondatrice della So.Spe. L'attaccante è un vero campione di solidarietà: in Portogallo è impegnato con "O Coração da Cidade", mentre in Brasile sostiene filhosdobrasil, gestita da JB Calvalho.

